Nie żyje "bóg gitary" Eddie Van Halen

Jego syn, a zarazem basista jego zespołu Wolf Van Halen napisał w mediach społecznościowych, że jego ojciec zmarł we wtorek rano po długiej walce z rakiem.

„Moje serce jest złamane i nie sądzę, żebym kiedykolwiek w pełni otrząsnął się po tej stracie” - napisał Wolf Van Halen.

Lekarze jako przyczynę podali raka gardła z przerzutami do mózgu i innych organów. Muzyk zmarł w szpitalu w Santa Monica.

Eddie van Halen daleki był przez lata od higienicznego tryby życia, ale wedle tego, co sam mówił, śmiertelną chorobę języka spowodował nie alkohol, lecz idące w niezliczoną liczbę godzin trzymanie metalowej kostki do gitary pod językiem.

Van Halen był wirtuozem stawiany w rzędzie takich gigantów jak Hendrix czy Jimmy Page. Zasłynął używając techniki nazywanej tappingiem (jako pierwszy stosował ją skrzypek Paganini) – grając na gryfie palcami obu rąk. A jednak największą sławę zawdzięczał piosence „Jump”, która w Polsce zrosła się z sukcesami Adama Małysza, choć opowiada o samobójstwie.

Paradoksów jest więcej, choćby to, że wybitny gitarzysta postanowił nową kompozycję napisać na syntezator, instrument kojarzący się z disco i new romantic. Pomysł nie spodobał się wokaliście Van Halen - Davidowi Lee Rothowi, który uznał to za zdradę hardrockowych ideałów. Długo odrzucał propozycję nagrania. Van Halen nie miał wyjścia i musiał dokonać go sam. Gdy zespół usłyszał melodyjny motyw, ugiął się pod presją lidera i zarejestrował piosenkę. Dzięki „Jump" po raz pierwszy znalazł się na szczycie singlowej listy przebojów „Billboardu".