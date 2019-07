Piosenka, która zaczęła kosmiczną karierę Bowiego

To jeden z najdziwniejszych i najbardziej charakterystycznie brzmiącym przebojów. Stał się fundamentem muzycznej kreacji Bowiego jako “obcego”, którą grał przez całe życie. Słynną partię melotronu zagrał Rick Wakeman z Yes.



Bowie jeszce jako dziecko oglądał w telewizji pionierski serial BBC science fiction "The Quatermass Experiment". Bojąc się, mrożące krew w żyłach odcinki widział zza kanapy, ale nawet jeśli nie był w stanie obejrzeć wszystkiego - wyobraźnia została uruchomiona również motywem “Mars” ze suity “Planety” Gustava Holsta, który wywarł ogromny wpływ na wrażliwość muzyczną Bowiego. Był też inny, bezpośredni łącznik ze światem science fiction. David mieszkał w domu, gdzie narodził się H.G. Wells, autor "Wojny światów".

Kolejnym krokiem w stronę kosmicznych wcieleń była fascynacja filmem Stanleya Kubricka 2001: "Odyseja kosmiczna". To właśnie pod jej wpływem Bowie napisał swój wielki przebój ze słynną frazą "Ground control to Major Tom". To był jeden z pierwszych sygnałów o chęci ucieczki muzyka w aktorską kreację, także ze strachu przed przypadłością, która trapiła jego rodzinę od strony matki - widma choroby psychicznej.

Muzyczną karierę odmieńca o wyglądzie przybysza z obcej planety - pozwoliła odpalić jak rakietę amerykańska misja na księżyc. Wydawcy fonograficzni usłyszeli demo piosenki "Space Oddity" jeszcze przed wyruszeniem statku Apollo 11 w kosmos, przed lądowaniem pierwszego człowieka na Księżycu i powiązali z nim premierę piosenki. W ten sposób Bowie stał się najpopularniejszym rockowym kosmitą na ziemi.