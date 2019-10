Przywracanie przez sąd esbeckiej emerytury

To, czy sąd przywróci byłemu funkcjonariuszowi emeryturę w poprzedniej wysokości, zależy od składu orzekającego. Część sądów czeka, aż Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności z konstytucją przepisów obniżających emerytury i renty, część sama dochodzi do wniosku, że obniżanie świadczenia bez badania winy zainteresowanego jest sprzeczne z konstytucją i zasadami Unii Europejskiej.

Tak było w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W procesie nie ujawniono żadnych dowodów przestępczej działalności odwołującego. I pociągnięcie byłego funkcjonariusza do odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem sądu, naruszyło godność mężczyzny. Nawet uznanie, że niektóre instytucje przed zmianą ustrojową działały w sposób budzący dziś poważne wątpliwości prawne i moralne, nie uprawnia prawodawcy do stwierdzenia, że wszystkie osoby tam zatrudnione były przestępcami.

Istotą demokratycznego państwa prawa jest to, że każdy zostaje potraktowany sprawiedliwie, czyli w sposób adekwatny do czynów – uznał sąd, według którego uprawnienia emerytalne nie mogą być też instrumentem polityki represyjnej państwa. Emerytura i renta należy się za służbę, a nie za sposób jej pełnienia. Jeśli zaś sposób doprowadzał do popełnienia przestępstwa, to możliwe jest odebranie prawa do emerytury mundurowej.