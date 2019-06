Zalecenia dla policjantów drogówki - jak mają się zwracać do kontrolowanych kierowców

Komenda Główna Policji wysłała do naczelników wydziałów ruchu drogowego w całej Polsce list, w którym przypomina o właściwej formie zwracania się do osób kontrolowanych.

Pismo zamieścił na swoim facebookowym profilu NSZZ Policjantów.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak czytamy, do Biura ruchu Drogowego KGP wpływają informacje, z których wynika nieprawidłowy sposób zwracania się policjantów ruchu drogowego do osób kontrolowanych, polegający na używaniu zwrotu typu: "Pani Anno", "Panie Andrzeju" itd.

W piśmie zaznaczono, że zasady etyki zawodowej policjanta nakazują policjantowi we wszystkich działaniach przestrzegać zasad poprawnego zachowania i kultury osobistej. Wskazanym jest, aby w toku wykonywanych obowiązków służbowych policjant stosował się do tych zasad i używał w stosunku do kontrolowanych zwrotów grzecznościowych. - Nie jest natomiast uzasadnione wzbogacanie formy "Pan/Pani" imieniem danej osoby - wskazuje KGP. - Może to wzbudzać w kontrolowanym dyskomfort i poczucie zmniejszonego dystansu pomiędzy nim a policjantem, w sytuacji i tak często mało komfortowej dla kontrolowanego - uzasadnia.

KGP zwróciło się o przypomnienie funkcjonariuszom istoty prawidłowego przeprowadzania kontroli, w tym właściwej formy zwracania się do osób kontrolowanych.