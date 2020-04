Koronawirus: przekraczanie granicy Polski w okresie świątecznym

Obowiązkowa kwarantanna

Obecnie wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Jeśli podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania, to może to być miejsce zbiorowej kwarantanny. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.