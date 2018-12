Czytelniku! Oto jak od dziś kupić „Rzeczpospolitą”

Szanowni Czytelnicy! Zapewne docierają do wielu z Państwa informacje o symptomach kryzysu na polskim rynku kolportażu.

To rzeczywiście nie jest łatwy rynek. Przy spadających nakładach gazet, rosnących kosztach transportu firmy kolporterskie mogą doświadczać poważnych problemów, co już dotknęło jedno z czołowych przedsiębiorstw.

Wspieraliśmy tę firmę dostarczając jej gazety mimo braku regularnych płatności. Robiliśmy to przez wiele miesięcy. Niestety, jej sytuacja jest tak trudna, że prawdopodobnie nie będziemy w stanie kontynuować z nią współpracy na dotychczasowych warunkach.

Mamy świadomość, że może to spowodować czasowe problemy z dostępem do papierowego wydania „Rzeczpospolitej" zarówno w kioskach jak i w prenumeracie. Bardzo za ten chwilowy problem przepraszamy i zapewniamy, że robimy wszystko, by go rozwiązać.

Wszystkim, którzy doświadczą kłopotów z nabyciem naszego tytułu oferujemy nieodpłatnie e-wydanie „Rzeczpospolitej" oraz pełen dostęp do rp.pl. Jednocześnie informujemy, że pełną wiedzę o sieci sprzedaży można znaleźć na stronie twojewydanie.rp.pl.

Wierzymy, że zostaniecie Państwo z nami.

Jeżeli w Twoim kiosku zabrakło wydania papierowego „Rzeczpospolitej”, zobacz tutaj listę sieci sprzedaży i kup ulubiony dziennik.

Jeżeli Twój dystrybutor nie dostarczył Ci prenumeraty „Rzeczpospolitej” na czas, zarejestruj ją tutaj i odbierz darmowe e-wydanie oraz pełen dostęp do rp.pl

Jeśli posiadasz dodatkowe pytania zadzwoń lub napisz do nas. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji.

INFOLINIA: 800 120 195 lub 22 463 04 54

prenumerata@rp.pl

prenumerata.rp.pl

