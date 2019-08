Kraftwerk wygrał 20-letnią walkę o prawa autorskie do swojego utworu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie można korzystać z pracy artysty bez jego zgody. Chodzi o tzw. samplowanie dźwięków, czyli wykorzystywanie fragmentów utworów innych artystów, wplatając je we własne dzieło.

W 1999 roku członkowie Kraftwerk, niemieckiego zespołu electro-pop wnieśli pozew przeciwko hip-hopowym producentom Mosesowi Pelhamowi i Martinowi Haasowi, którzy wykorzystali fragment utworu zespołu, tzw. sample, w piosence raperki Sabriny Setlur pt. "Nur Mir" z 1997 roku. Wykorzystano wtedy fragment utworu "Metal On Metal" z 1977 roku, a konkretnie krótkiej sekwencji perkusyjnej.

Członków Kraftwerk nawet nie spytano, czy zgadzają się na wykorzystanie fragmentu ich utworu. Florian Schneider-Esleben i Ralf Hütter, założyciele zespołu - uznali to za kradzież. Pelham i Haas bronili się, że skorzystali jedynie z przysługującego artystom prawa do cytatu, co nie wymaga uzyskiwania zgody.