CD Projekt próbuje złapać wiatr w żagle

Aż o 374 proc. wzrosła sprzedaż „Cyberpunka" w Wielkiej Brytanii, co pozwoliło grze polskiego studia uplasować się na 22. miejscu w rankingu najchętniej kupowanych gier w pudełkach.

– Chodzi o tygodniowe dane o sprzedaży dotyczące sprzedaży kopii fizycznych gry w Wielkiej Brytanii. Nie traktowałbym tego jako istotnej pozytywnej informacji. Prawdopodobnie powrót do PS Store sprawił, że o grze było trochę głośniej i stąd taka reakcja – komentuje Michał Wojciechowski, analityk Ipopemy Securities. Dodaje, że 22. miejsce na jednym z wielu rynków to za mało, aby ogłosić sukces. Tym bardziej że wzrost sprzedaży może okazać się jednorazowy.

„Cyberpunk" był najbadziej wyczekiwaną grą na świecie w zeszłym roku. Zadebiutował 10 grudnia i wzbudził potężne kontrowersje z powodu licznych błędów w wersjach konsolowych. Kilka dni po premierze gra została wycofana przez Sony ze sprzedaży cyfrowej w sklepie PlayStation Store. Wróciła do niego dopiero 21 czerwca 2021 r.

Premiera zapoczątkowała wyprzedaż akcji polskiej spółki na giełdzie. Od tego czasu wycena studia spadła o ponad połowę do obecnych 19 mld zł. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki „Cyberpunkowi" CD Projekt w 2020 r. wypracował rekordowe wyniki: prawie 1,2 mld zł zysku netto, przy przychodach wynoszących 2,1 mld zł.

CD Projekt jest najbardziej znanym polskim producentem gier. Dobrze rozpoznawalne są też Techland, People Can Fly czy 11 bit studios. Do światowej ligi dołącza krakowski Bloober Team. W środę poinformował o zawarciu strategicznej umowy z azjatyckim gigantem, grupą Konami. Szczegóły na razie owiane są tajemnicą. Bloober to jeden z trzech najważniejszych (obok Capcom i Konami) światowych producentów gier z gatunku horroru psychologicznego.