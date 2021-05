Wolimy telewizor niż komputer i smartfon

Ponad połowa Polaków wciąż nie korzysta ze smart TV. Ale choć niechętnie podłączamy odbiorniki do internetu, to mimo wszystko częściej oglądamy filmy właśnie na inteligentnym telewizorze niż innym urządzeniu z ekranem.

Pomimo faktu, że inteligentna telewizja (smart TV) w ostatnich pięciu latach rozwijała się średnio w imponującym tempie 20 proc. rocznie, to w dalszym ciągu jest relatywnie słabo rozpowszechniona. Jak wynika z najnowszych badań firmy Gonet.TV, które „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza, 54 proc. dorosłych osób w dalszym ciągu nie używa smart TV. Poniżej dalsza część artykułu

Co prawda w Polsce co minutę sprzedają się średnio cztery odbiorniki telewizyjne, jednak większość z nich to najtańsze modele, których cena nie przekracza 1,5 tys. zł. A to oznacza, jak tłumaczą eksperci, że nie posiadają funkcji smart. Sceptycy sugerują, że nie ma co się spodziewać szybkiego upowszechnienia inteligentnej telewizji dzięki zakupom nowych telewizorów. Tym bardziej że nawet jeśli mamy już inteligentny odbiornik, to sześciu na dziesięciu użytkowników nie korzysta z jego funkcji online.

– Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce zaledwie 18 proc., tj. niespełna 7 mln, osób to dzieci i młodzież, okazuje się, że ze smart TV nie korzysta blisko 21 mln dorosłych – zauważa Marek Slonina, country manager Gonet.TV.

Ale faktyczny obraz tego rynku nie jest czarno-biały. Zainteresowanie dużymi ekranami, podłączonymi do internetu, nad Wisłą jednak rośnie. Jak pokazują analizy Wavemaker, w 2016 r. dostęp do inteligentnych odbiorników deklarowało ledwie 5 mln rodaków. Obecnie korzysta z nich 10,5 mln. Zwiększone zainteresowanie to pokłosie m.in. postępu technologicznego i upowszechnienia się internetu, a także popularyzacja serwisów streamingowych, w tym choćby takich jak np. Netflix (ogląda go na TV dwie trzecie użytkowników odbiorników smart) czy Ipla (zainteresowanych tą platformą jest 32 proc.). Królem aplikacji na takim ekranie jest YouTube (kanał ten ogląda aż 75 proc. polskich użytkowników smart TV).

Inteligentne telewizory mają zdecydowaną przewagę jako multimedialne domowe centrum rozrywki, zwłaszcza jako ekran do oglądania filmów, seriali czy programów telewizyjnych. Wzrost zainteresowania smart TV wśród Polaków odbywa się przede wszystkim kosztem komputerów stacjonarnych, smartfonów i tabletów. W kontekście oglądania długich treści wciąż dominuje jednak laptop. Jego znaczenie jednak topnieje: w ciągu roku udział takich urządzeń w konsumpcji treści spadł z 66 do 60 proc. Dla porównania sprzęty smart TV jako jedyne zyskały i zwiększyły swój udział z 43 do 46 proc. – wynika z badań VideoTrack. Tym samym wyprzedziły smartfony (spadek z 45 do 42 proc.). W odwrocie znalazły się także desktopy – ich udział poleciał aż o 6 punktów procentowych, do poziomu 23 proc. Badania pokazują, iż najmniej popularnym urządzeniem do oglądania filmów w sieci w naszym kraju jest tablet. Szacuje się, że zainteresowanie takim rozwiązaniem w ciągu roku stopniało do zaledwie 14 proc.