Producenci gier celem internetowych przestępców

Nie dziwi go to, że twórca „Cyberpunka 2077" padł ofiarą ataku ransomware (szyfrowanie danych i żądanie okupu), bo wcześniej nie ustrzegł się tego choćby francuski Ubisoft, producent „Watch Dogs: Legion". Na liście poszkodowanych w ostatnich miesiącach są też niemiecki Crytek (twórca hitu „Far Cry") czy amerykański WildWorks (stoi np. za tytułem „Pac-Man Rally").

Serwis ZDNet podaje, że w tzw. darknecie wystawionych na sprzedaż jest prawie milion zainfekowanych kont, zapewniających „dostęp" do spółek zajmujących się grami. Specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie izraelska firma Kela informuje, iż na stronach wspomnianego darknetu ujawniła ponad 500 tys. danych uwierzytelniających należących do kilkudziesięciu wiodących game developerów. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla tych przedsiębiorstw – mogą skutkować m.in. właśnie atakami ransomware. Kela twierdzi, że obserwowała nie tylko sprzedających, ale i potencjalnych kupców. Ujawnia, że jednym z zainteresowanych była rosyjskojęzyczna osoba szukająca sposobu na włamanie do sieci Apple'a, Xboxa i Nintendo.