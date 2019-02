Jajko z Instagrama powróciło. Teraz będzie pomagać

Pobiło rekord Instagrama, ale okazuje się, że nie chodziło tylko o zabawę. Najsłynniejsze jajko świata pęka w słusznej sprawie.

Praktycznie każdy słyszał o najpopularniejszym jajku na świecie, którego zdjęcie pobiło rekord polubień na Instagramie. Zdjęcie jajka polubiło ponad 52 miliony osób i osiągnęło cel, jaki wydawało się chcieć osiągnąć – pobicie popularności zdjęcia Kylie Jenner. Jednak to, co wydawało się bardziej żartem niż czymś poważnym, okazało się być elementem szerszej kampanii na rzecz zdrowia psychicznego.

Od czasu sukcesu na koncie @world_record_egg pojawiły się kolejne zdjęcia jajka. Tym razem jajko pojawia się na zdjęciach uszkodzone. Na każdym w innym stopniu. Ostatni post zawiera klip, na który jajko pęka. Jak twierdzą napisy w klipie, wszystko przez presję, pod jaką było jajko w wyniku sukcesu w mediach społecznościowych. Następnie pojawia się zachęta do tego, by rozmawiać z... gadającym jajkiem (Talking Egg). To oczywiście kampania zachęcająca do sięgnięcia po pomoc w trudnych stanach.

Ostatnio zacząłem pękać. Byłem pod dużą presją w mediach społecznościowych. Jeśli też jest ci ciężko, porozmawiaj z kimś. Damy radę

Pod postem pojawił się odnośnik do strony Talking Egg. Znajduje się na niej lista organizacji służących wsparciem w razie problemów ze zdrowiem psychicznym w wielu krajach świata (na razie bez Polski). Lista ma być rozbudowywana.