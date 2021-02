Protest indyjskich rolników podbija media społecznościowe

Rolnicze protesty w największej demokracji świata są, zasadniczo, pokojowe. Jednak w zeszłym tygodniu doszło do starć z policją w New Delhi, gdy rolnicy wprowadzili kawalkadę traktorów do miasta a policja próbowała ich powstrzymać za pomocą gazu łzawiącego i pałek. W ramach ograniczania zasięgu protestów policja blokowała też drogi i wyłączała dostęp do internetu w niektórych miejscach.

Bloomberg