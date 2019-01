Zdjęcie jajka bije rekord Instagrama

Polubiło je ponad 26 mln osób. To nowy rekord najczęściej „polubionych" fotografii na tym serwisie społecznościowym

Jeśli ktoś mówił, że nie rozumie mediów społecznościowych to dzięki tej informacji będzie w jeszcze większym chaosie myslowym. Zdjęcie zwykłego kurzego jajka jest bowiem nowym rekordem Instagrama pod względem liczby interakcji użytkowników tego serwisu. Już przebiło poziom 26,6 mln „polubień", a to zapewne nie koniec.

Cała akcja ma zabarwienie humorystyczne, profil World_record_egg powstał w zasadzie tylko po to, aby nowym, absurdalnym rekordem przebić wynik dotychczasowego najpopularniejszego zdjęcia. To zaś oczywiście należało do klanu Kardashianów, a dokładnie jego młodszej generacji. Rekord wygenerowała bowiem Kylie Jenner informując świat o narodzinach córki Stormie.

Akcja z jajkiem w roli głównej trwa. Dotychczasowa rekordzistka Kylie Jenner też już nagrała film z jajkiem w roli głównej, nie wiadomo więc jak dalej cała historia się potoczy.

W innych serwisach społecznościowych równie absurdalne zjawiska też są częste. Biorąc pod uwagę, że ponad 635 tys. użytkowników Twittera polubiło profil Half an Onion (Połowa Cebuli) tylko po to, aby pobić liczbę obserwatorów konta Donalda Trumpa widać, do czego internauci są zdolni.