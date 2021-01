UOKiK zakazał Agorze przejęcia kontroli nad Radiem Zet

„W wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70-procentowy udział w rynku" – uważa urząd antymonopolowy.

– Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak byłoby w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych – komentował Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ze względu na czas, który zajęło urzędowi procedowanie wniosku Agory, i zastrzeżenia, które zgłosił w ub.r., decyzja nie jest raczej zaskoczeniem dla giełdowych inwestorów mediowej grupy (choć do końca deklarowała ona determinację do przejęcia kontroli nad Eurozetem). W czwartek notowania akcji wydawcy „GW" były dość stabilne. Kurs momentami nawet rósł. Na zamknięciu sesji za walor płacono 7,16 zł, o 1,65 proc. mniej niż we wtorek.