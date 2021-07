Jakich kanałów widzowie chętnie pozbyliby się z multipleksu?

Telewizja naziemna oferuje już bezpłatny dostęp do ok. 30 stacji telewizyjnych (ich liczba różni się w zależności od regionu). Według danych firmy Nielsen 35 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta wyłącznie z tej formy odbioru telewizji. Inni jeśli mają dostęp do stacji ze zwykłej anteny, mają w domu też kablówkę czy dekoder platformy satelitarnej.

Z cyklicznego badania Cyfrowizja, realizowanego przez agencję mediową Wavemaker, wynika, że Polscy telewidzowie deklarują spore zadowolenie z oferty naziemnej telewizji. Ponad połowa z nich jest przekonana, że oferta bezpłatnej telewizji zawiera ciekawe kanały. Odpowiedziało tak 56 proc. pytanych.

Widzowie gorzej oceniają konkretne składniki oferty - chodzi o wybór programów sportowych, serialowych czy filmowych - pisze Business Insider Polska.

Najlepiej ocenianymi kanałami naziemnej telewizji cyfrowej są wciąż największe stacje komercyjne - Polsat i TVN – zbliżony odsetek widzów, co w poprzedniej fali badania uznaje je za raczej lub bardzo ciekawe. Spadły natomiast wskazania dla głównych kanałów Telewizji Polskiej, zajmujących 18. (TVP 2) i 24. (TVP1) miejsce w rankingu 32 zbadanych w Projekcie Cyfrowizja kanałów naziemnych.

Tzw. multipleks marzeń polskich telewidzów tworzą tradycyjnie międzynarodowe kanały premium. Widzowie najchętniej umieściliby w ofercie bezpłatnej telewizji takie marki jak HBO, Discovery, Canal+ i National Geographic. Nie ma jednak na to szans, bo to stacje płatne, dostępne tylko u operatorów kablowych, satelitarnych czy w serwisach streamingowych - pisze Business insider Polska.