„Financial Times”: Agora prosi Brukselę o wsparcie ws. Eurozetu

Polska grupa medialna Agora zwróciła się do unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager o poparcie ws. „nieuzasadnialnego” blokowania przejęcia konkurencyjnego Eurozetu, nadawcy Radia Zet – pisze dziś „Financial Times”.

Bartosz Hojka, prezes Agory napisał w tej sprawie list do Vestager. Uważa on, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zablokował transakcję z powodów politycznych, co jego zdaniem jest bezprawne.

Czytaj także: UOKiK zakazał Agorze przejęcia kontroli nad Radiem Zet

Agora ma 40 proc. udziałów w Eurozet. Wystąpiła o zgodę na przejęcie kontrolnego pakietu nad nadawcą radiowym, ale UOKiK zakazał jej tej transakcji, argumentując, że na rynkach lokalnych doszłoby do oligopolu. Agora nie zgadza się z argumentacją i odwołała się od tej decyzji.

Aby jej wniosek trafił do Sądu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, musi zostać przekazany przez UOKiK. Według informacji „Rzeczpospolitej”, jeszcze się to nie stało. Formalnie urząd ma 3 miesiące. Termin upływać ma 8 maja.