TikTok współpracuje z Kremlem. Zgadza się na cenzurę

Deputowany wyliczył największe przewiny chińskiej aplikacji. „W styczniu-lutym na platformie cyfrowej TikTok opublikowano ponad tysiąc nielegalnych treści. Pierwszą z nich jest wciągnięcie nastolatków w nielegalne protesty (w obronie Aleksieja Nawalnego -red.); zaangażowanie nastolatków w nieposłuszeństwo i przemoc wobec funkcjonariuszy. I wreszcie to, co jest najsmutniejsze i najbardziej skandaliczne - wciągnięcie młodzieży w samobójstwa. Zidentyfikowaliśmy ponad 250 takich treści. A i wcześniej była ich ogromna liczba i to w czasach, gdy mamy prawo, które zobowiązuje serwisy do identyfikowania takich nielegalnych treści i samodzielnego ich usuwania albo do usuwania na wniosek Roskomnadzor (państwowy nadzór telekomunikacyjny - red.)"- powiedział Piskariew.

W jego ocenie Chińczycy okazali się otwarci na dialog, w odróżnieniu od amerykańskich serwisów Twitter i YouTube, którym grozi blokada na terenie Rosji z powodu nieusuwania niechętnych Kremlowi treści i niedostatecznego promowania państwowej propagandy rosyjskiej.