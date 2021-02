"Media dały przykład, jak walczyć o wolność" Fot. Robert Gardziński/Fotorzepa

- Media pokazały solidarność w słusznej sprawie, dały przykład jak walczyć o prawo do wolności słowa – mówi prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Komentując akcję "Media bez wyboru", skierowaną przeciwko pomysłowi rządu PiS wprowadzenia podatku od reklam, gość programu Cezarego Szymanka opisywał swoją reakcję na to wydarzenie: "Wpierw byłem zaskoczony, trochę niemiło, bo nie obejrzę meczu w tenisa. Ale bardzo szybko przyszło zrozumienie dla racji protestujących mediów, a zaraz po tym wielki podziw". Prof. Rychard dodaje, że wszyscy, którzy wczoraj cieszyli się z "wyłączenia" wolnych mediów, robią to na wyrost. - Wywalczonej ponad 30 lat temu wolności i naszej integracji z Europą, nic już nie cofnie. Te procesy zaszły za daleko – mówi Andrzej Rychard. W drugiej części programu, Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita" i prezes Izby Wydawców Prasy podsumowuje efekty akcji "Media bez wyboru" i listu do władz Rzeczypospolitej Polskiej.