KCI: pozostajemy inwestorem strategicznym Gremi Media

Rynek, i to nie tylko mediów żyje podaną w weekend przez Onet informacją, że poszukiwany jest inwestor dla Gremi Media, wydawcy "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" – oraz że zakup proponowany jest m.in. Orlenowi. Ile prawdy jest w tych nieoficjalnych informacjach?

Trudno mi się odnosić do spekulacji medialnych. Jako zarząd działamy zgodnie ze strategią na lata 2019 - 2030 która zakłada, że – cytuję - KCI poszukuje inwestorów do objęcia od 40 do 60 proc. akcji. Obecnie nasz udział to prawie 76 proc. Pozyskaliśmy już mniejszościowych akcjonariuszy amerykańskich, obecnie mają oni w sumie 13,3 proc., a dążymy, by kapitał z USA miał docelowo 20 proc. udziałów. Pozostałe papiery znajdują się w rękach polskich przedsiębiorców, których również sukcesywnie pozyskujemy: interesuje nas współpraca z podmiotami, które mogą objąć większe pakiety: 1-5, a nawet 10 proc. Gorąco do tego zachęcam, to na pewno będzie ważne dla ich przedsięwzięć, a także dla całego obrotu gospodarczego w Polsce.

Przypomnę, że KCI jest właścicielem prawie 1,3 mln akcji Gremi Media, z czego 0,57 mln to papiery imienne uprzywilejowane co do głosu. Możemy więc zgodnie ze strategią zejść z zaangażowania kapitałowego zachowując istotny udział w głosach (w sumie pakiet 76 proc. w kapitale stanowi 82 proc. w ogólnej liczbie głosów, udział Amerykanów w głosach to 10 proc. – red.). Pozostajemy inwestorem strategicznym Gremi Media.