Empik chce być jak Spotify. Wprowadza Empik Music

Biblioteka systemu obejmuje kilka milionów utworów największych światowych wytwórni muzycznych, takich jak Universal Music Group, Warner Music Group czy Sony Music Entertainment, a także setek zagranicznych i polskich wytwórni niezależnych (m.in. Kayax) i jest stale rozszerzana – każdego dnia dodawana jest nowa muzyka. W aplikacji będą pojawiać się także utwory lub specjalne wykonania dostępne na wyłączność. Na użytkowników czekają autorskie playlisty największych gwiazd i ekspertów.

Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android (w wersji 6.0 i nowszych) i iOS (w wersji 12 i kolejnych). Użytkownicy posiadający aktywny abonament mogą swobodnie korzystać z niej także w trybie offline. W tym celu konieczne jest wcześniejsze pobranie wybranych utworów, albumów czy playlist do pamięci telefonu. System umożliwia także przenoszenie playlist dostępnych w innych serwisach streamingowych do aplikacji Empik Music.

– Analiza barier związanych z użytkowaniem aplikacji streamingowych pomogła nam w przygotowaniu oferty odpowiadającej potrzebom klientów, m.in. uwzględniającej możliwość płatności za abonament nie tylko online, ale także w salonach stacjonarnych. Osoby, które nie chcą podpinać karty kredytowej do wirtualnego konta w aplikacji, mogą opłacać usługę równie wygodnie w kasach naszych sklepów. Dzięki Empik Music umożliwiamy klientom dostęp do tej samej muzyki, którą do tej pory kupowali w Empiku, ale w wersji streamingowej, z której można korzystać za pomocą smartfona w dowolnym miejscu i czasie. Liczymy na to, że dzięki wprowadzanym udogodnieniom uda nam się przekonać do nowej formy odkrywania muzyki także tę część klientów, która do tej pory nie była przekonana do rozwiązań mobilnych - mówi Łukasz Kmiecik, New Business Director w Empiku