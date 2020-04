Empik otwiera bazy na dłużej. Wielkie zainteresowanie

– Dzielimy się tym, co mamy najlepsze – szeroką ofertą kulturalno-rozrywkową, darmowym pakietem książek wirtualnych i udogodnieniami, które umożliwią wszystkim łatwiejszy dostęp do szeregu produktów inspirujących do kreatywnego spędzania czasu w domu. Do odwołania wydłużamy możliwość aktywacji Empik Premium bezpłatnie na okres dwóch miesięcy - mówi Ewa Szmidt-Belcarz, prezes Empiku.

Empik przedłużył na 60 dni możliwość korzystania za darmo z pakietu premium, pozwalającego na darmową dostawę zamówień internetowych kurierem i do paczkomatów z możliwością wysyłki do siebie lub swoich bliskich, do 20% zniżki na setki tysięcy produktów, zwrot części środków za zakupy (nawet do 600 zł rocznie), rabaty na fotoprodukty, 50 odbitek z empikfoto.pl za 1 grosz i wiele więcej.

Usługę Empik udostępnił bezpłatnie zaraz po wprowadzeniu pierwszych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. W ciągu miesiąca skorzystało z niej już ponad pół miliona osób, w większości kobiet. Wśród nowych użytkowników dominują osoby młode (20-latkowie). Dla wielu z nich korzyści, jakie daje pakiet, m.in. dostawa zamówień z Empik.com za 0 zł czy darmowy dostęp do 13 tysięcy e-booków, audiobooków, podcastów czy seriali audio w aplikacji Empik Go, stały się stałym elementem codzienności. Przełożyło się to na znaczący wzrost zainteresowania książkami, zarówno drukowanymi, jak i dostępnymi właśnie w formie elektronicznej. Klienci, którzy dołączyli do akcji w minionym miesiącu, dodali do wirtualnych bibliotek w aplikacji aż 2 mln e-booków i audiobooków.

W pierwszym miesiącu kwarantanny użytkownicy najchętniej zamawiali książki dla dzieci – ta kategoria całościowo zanotowała ponad 300 proc. wzrost sprzedaży – a także kryminały, literaturę piękną i obyczajową czy poradniki (rozwój osobisty). Wysoko plasuje się także segment gier towarzyskich, zabawek, gier planszowych, puzzli oraz bajek filmowych. W czasie wolnym uwaga skierowana została także na produkty do pielęgnacji (Zdrowie i Uroda) czy artykuły do urządzania wnętrz, balkonu i ogrodu. Znaczące wzrosty zainteresowania zanotowano w obrębie kategorii DIY („zrób to sam”) – gotowych zestawów kreatywnych, akcesoriów malarskich i do rysowania, podstawowych narzędzi do nauki szycia czy kaligrafii, a także zestawów do ozdabiania odzieży.