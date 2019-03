Wyniki Wirtualnej Polski w sumie bliskie oczekiwań

Wyniki Wirtualnej Polski Holding (WP Holding), właściciela jednego z największych portali horyzontalnych w kraju i szeregu serwisów e-commerce w IV kwartale ub.r. okazały się bliskie prognozom biur maklerskich. Zarząd proponuje złotówkę dywidendy.

I tak przychody grupy WP Holding wypracowane w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2018 r. wyniosły 173,5 mln zł, czyli o prawie 3 proc. więcej niż sądzili analitycy ankietowani przez PAP (oraz o 26 proc. więcej niż przed rokiem).

Natomiast raportowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) internetowej grupy zamknął się sumą 46,8 mln zł, nieco niższą od oczekiwanych 48,4 mln zł. Na czysto natomiast grupa WP Holding zarobiła w tym czasie o prawie 10 proc. więcej niż sądzili specjaliści z domów maklerskich, bo 26,5 mln zł a nie 24,2 mln zł.

Zarówno EBITDA, jak i wynik netto grupy były wyższe niż przed rokiem. Wzrosty tych pozycji sięgnęły odpowiednio: 17 i 221 proc.

W sumie w całym 2018 roku Grupa WP Holding, rosnąca mocno przez przejęcia, wykazała 567,3 mln zł przychodu (wzrost o 21,8 proc. w porównaniu z 2017 r.), 162,9 mln zł EBITDA (poprawa o 25,6 proc.) oraz 73,9 mln zł zysku netto (wzrost o 109,3 proc.).

„Nasz handlowo-mediowy dwumasztowiec dotarł na koniec roku szczęśliwie do odległego portu przeznaczenia. Jesteśmy tam, gdzie mówiliśmy, że będziemy. Przed nami duże pływadło o nazwie Google. Za nami, od września do końca roku, był coraz wolniej płynący Facebook, z którym pojedynek na pewno potrwa jeszcze wiele miesięcy” – napisał w liście do akcjonariuszy znany z barwnych porównań prezes i jeden z głównych akcjonariuszy - Jacek Świderski.

Według niego, grupa może poprawić wyniki rezygnując z pośrednictwa w sprzedaży usług reklamowych, z jakiego korzystają spółki.

„Nie akceptujemy bezrefleksyjnie sytuacji, w której nasze spółki zamawiają od siebie wzajemnie usługi reklamowe za pośrednictwem Google’a, który pobiera za to 22 proc. prowizji. Widzimy przestrzeń do poprawy efektywności ekosystemu holdingu” – napisał.

WP Holding nieustannie powiększa się o kolejne spółki, głównie działające jako integratorzy oferty e-commerce. W 2018 r. nabyła m.in. udziały w spółce Superauto24.com, czy Extradom.pl.

Świderski nie wykluczył kolejnych przejęć. „Czy będą kolejne organiczne zwroty zaczepne? Nowe akwizycyjne abordaże? Z pewnością. Polska ma w sobie wielowiekowy głód i dużą otwartość na cyfrowy przeskok. Wirtualna Polska nie zamierza stać z boku" – czytamy w liście Jacka Świderskiego.

Wraz z publikacją sprawozdania finansowego zarząd Wirtualnej Polski przedstawił rekomendację co do wypłaty dywidendy. Zaproponował, aby wyniosła ona w tym roku 1 zł na akcję, co oznacza dla spółki wydatek nieco ponad 29 mln zł. Rekomendację tę zatwierdziła już rada nadzorcza.

Przy kursie z poniedziałkowego zamknięcia sesji, gdy za akcję WP płacono 59 zł, taka wypłata to oferta około 1,7-proc. stopy dywidendy.

Rok temu Wirtualna Polska wypłaciła 0,96 zł dywidendy, a stopa dywidendy była bardzo podobna. Kapitalizacja internetowego holdingu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynosiła w poniedziałek 1,7 mld zł.

Prognozy firmy Zenith na ten rok dla rynku reklamy internetowej zakładają, że wydatki na reklamę online będą w tym roku wyższe o 12,1 proc. niż w roku ubiegłym, podczas gdy cały rynek reklamy urośnie o 5,3 proc..

„Głównymi determinantami tego wzrostu będą biddable media, szczególnie wzrost cen reklamy kupowanej w modelu programmatic, spowodowany zapowiedzianym przez Google przejściem na aukcje pierwszej ceny do końca 2019 roku” – napisał Zenith w informacji prasowej.

Analitycy Zenith spodziewają się podniesienia cen również przez lokalnych graczy.

„Strony główne portali oraz tworzone na potrzeby marek akcje specjalne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem reklamodawców. W przypadku stron głównych, przychody z tego segmentu mogą stanowić nawet 1/4 przychodów z reklamy – jest to wiec naturalne miejsce na wprowadzanie inflacji” – uważają specjaliści.

„Akcje specjalne i rozwiązania szyte na miarę, ze względu na złożoność projektów, wymagają natomiast coraz większych nakładów nie tylko na samą powierzchnię reklamową, ale i na produkcję i technologię. Trend tworzenia dużych aktywacji specjalnych w digitalu, zapoczątkowany przez największych reklamodawców, jest powoli adaptowany również przez mniejszych marketerów, którzy widzą wymierne korzyści w tego typu aktywnościach” - dodano.