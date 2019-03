Od padliny strzeż nas, Boże

Skoro nie udało mi się umrzeć młodo i z przytupem, to zmieniłem zdanie. Będę żył długo i szczęśliwie, coby przeżyć wszystkich skurwysynów. Cel ten miał już przede mną pewien stary Hamilton, więc się na brzydkie wyrazy proszę nie oburzać i nie kropkować, autorytet przywoływałem.

Ale ja, panie H., mam trudniej, bo skurwysyństwo to dziś towar prima sort, więc i amatorów mnóstwo, wysyp tałatajstwa mamy tej wiosny spory. Wiosny z małej litery napisałem? A, to dobrze, bo się potem czepiać będą, że polityka. W każdym razie, panie H., dziś taki syn nie tylko czerpie profity ze swego prowadzenia się, a nawet zyskuje poklask. Ach, ten brutal, on taki silny i niedobry, trzepoczą rzęsami panny płci obojga. Znakomicie się ów syn odnajduje w polityce, bo tego wymaga demos. Suweren chce, by kucharz był gruby, kominiarz czarny, biskup pachniał Old Spicem, a polityk był bezwzględny i krwiożerczy, jak wiecie państwo który.

Więc syn tej pani, co to ma organicznie wbudowany warsztat pracy, się do polityki nada. Nada się też idiota, choć z nimi wcale tak łatwo nie jest, jakby się zdawać mogło. Idiocie wszystko dwa razy tłumaczyć trzeba i do końca nie wiadomo, czy przyswoił, ale jakoś to, odpukać, działa. Może więc być i syn, i cymbał, każdy może być,...