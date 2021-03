Robert Mazurek: Dobre wieści dla kanalii Piotr Wawrzyk (z prawej) po wyborze w Sejmie na RPO. Z lewej z gratulacjami minister edukacji Przemysław Czarnek Fotorzepa/ Jerzy Dudek

"Co też tam słychać u Romaszewskich?" – pytał w „Szosie E7" Jan Kelus. Już teraz do takich pieśni trzeba dawać gęste przypisy, a za chwilę i same pieśni znikną, tak jak ich bohaterowie. W końcu pieśni z powstania styczniowego też nie znamy, a to nie tylko dla posła Jońskiego te same mroki średniowiecza.