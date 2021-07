„Kino nordyckie”. Od Ingmara Bergmana do Larsa von Triera

To bardzo rzetelna próba spojrzenia na kulturę filmową pięciu krajów: Skandynawii, czyli Szwecji, Norwegii i Danii, oraz Finlandii i Islandii. Profesor Szczepański śledzi kinematografie nordyckie od czasów kina niemego, od chwili, gdy odbywały się tam pierwsze projekcje filmowe i gdy pierwsi artyści stawali za kamerą. Początek tej książki to opowieść o Ole Andersenie Olsenie, który zaczynał działalność, pokazując ruchome obrazy na jarmarkach, potem założył kino w Kopenhadze, a wreszcie, chcąc zapewnić sobie różnorodny repertuar, zaczął sam produkować filmiki. Dalej są dzieje kina północnej Europy, m.in. historia narodzin i rozkwitu najmłodszej kinematografii tego obszaru – wspaniałej fali twórców islandzkich. Szczepański opisuje dzieje nie tylko filmowej twórczości, lecz także dystrybucji, produkcji, rozwoju techniki. Zastanawia się też nad odbiorem sztuki.

W „Kinie nordyckim" są opowieści o ludziach kina, o wielkich mistrzach, z Bergmanem na czele, o gwiazdach i wspaniałych filmach. Wszystko to doprowadzone jest do czasów współczesnych – do kina von Triera, Kaurismakiego, Kormakura. I, co ważne, w tej książce przegląda się czas, jaki przetoczył się nad Europą. Szczepański wpisuje historię kina w dzieje XX w., analizując zmiany polityczno-społeczne i ich wpływ na sztukę.