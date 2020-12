Dodatek za pracę przy COVID-19: część medyków wciąż bez pieniędzy

Choć jak zapewnia resort zdrowia, do NFZ wpłynęło ponad 12 tys. wniosków o stuprocentowy dodatek covidowy za walkę z epidemią, część medyków skarży się, że 10 grudnia, w dniu spodziewanej wypłaty, nie zobaczyli na koncie ani grosza.

Chodzi o dodatek dla osób nieobjętych ustawą, która przewiduje 100-proc. dodatek dla skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii na mocy polecenia wojewody. W ich przypadku świadczenie przyznawane jest na mocy polecenia ministra zdrowia dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie list pracowników przekazanych przez dyrektorów placówek.

– Nie wszystkie szpitale prawidłowo interpretują przepisy. Niektórzy dyrektorzy twierdzą, że do dziś nie podpisali aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia, inni tworzą dodatkowe kryteria, które obniżają wysokość świadczenia, które w założeniach ma być stałe – tłumaczy Piotr Pisula.

– U nas nie będzie dodatków, bo oddziałem covidowym jesteśmy tylko na papierze. Choć dyrekcja zabrała nam 12 z 18 łóżek na covidowych, nie trafił do nas ani jeden zakażony pacjent. Szefostwo uważa, że w takim razie nie pracujemy z chorymi na covid, choć to nieprawda. Wczoraj osobiście potwierdziłem przypadek koronawirusa i odesłałem pacjenta na oddział zakaźny – mówi „Rzeczpospolitej" chirurg ze szpitala wojewódzkiego we wschodniej Polsce.