ZUS przywraca 100 proc. zasiłku chorobowego dla pracowników lecznic i strażaków

Nowe przepisy umożliwiają wyrównanie wysokości chorobowego do 100 proc. podstawy wymiary dla pracowników sektora medycznego od 5 września.

– Aby to było możliwe trzeba złożyć wniosek o przeliczenie do pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dokumentem potrzebnym do wypłaty podwyższonego zasiłku osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z COVID-19, jest oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa oświadczenie, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych jest spowodowana COVID-19 i powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP.