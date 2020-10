Koronawirus: system ochrony zdrowia chwieje się w posadach

– O niedofinansowaniu ochrony zdrowia i problemach kadrowych mówiliśmy już podczas protestu głodowego. Dziś przekraczamy kolejne granice absurdu, łatając dziury personelem Covid „plus" – mówi Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów, które codziennie otrzymuje sygnały od lekarzy zmuszanych do pracy mimo kontaktu z zakażeniem. – Jeśli ktoś z personelu okaże się dodatni, pozostali nie są wysyłani na kwarantannę, a test robi się u nich, dopiero gdy rozwiną objawy. Najgorsze, że tacy lekarze, pielęgniarki czy technicy opiekują się pacjentami bez pewności, czy sami nie staną się źródłem zakażenia. Środki ochrony osobistej nie dają stuprocentowej pewności – dodaje dr Pisula.

Anestezjolog z dużego szpitala w Warszawie usłyszała, że dyrekcja zapomniała poinformować o zakażonych pielęgniarkach. – Możliwe, że stanie blok operacyjny – mówi lekarka, która z ostatniego dyżuru wróciła załamana. – To nieprawda, że nic się nie dzieje. Jest źle. Chciało mi się płakać. Słyszę, że nie ma miejsc na oddziale intensywnej terapii (OIT), jest kolejka do przyjęcia, wentylujemy pacjentów na internie i chirurgii, niech się przyzwyczajają. Potem, na bloku operacyjnym podczas dużej operacji od pacjenta z nowotworem usłyszałam, że nie ma dla niego miejsca na OIT – będzie, kiedy odejdzie inny pacjent. A do tego czasu intensywną terapię mam prowadzić u niego na sali operacyjnej – relacjonuje lekarka.