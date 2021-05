Reklamowanie produktów medycznych przez lekarza a etyka zawodowa

– Jeśli rzecznik odpowiedzialności zawodowej uzna, że naruszono kodeks etyki lekarskiej, to skieruje sprawę do sądu lekarskiego, a ten zdecyduje, czy doszło do takiego naruszenia i wymierzy karę – tłumaczy mec. Powierża.

Moralny upadek

– Dziwię się jego decyzji. Albo oznacza to, że zupełnie nie orientuje się w charakterze swojego czynu, albo robi to na co dzień i czuje się tak bezkarny, że tego nie zauważył. Gdyby to była prawda, może to świadczyć o upadku moralnym części środowiska – mówi przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel. I przypomina, że gdy kilka lat temu w reklamie wystąpił lekarz bez prawa wykonywania zawodu, środowisko zmusiło go do rezygnacji z udziału w spocie. – Tymczasem teraz, gdy w reklamie bierze udział znany, szanowany profesor, środowisko milczy. Tymczasem powinien zostać przykładnie ukarany, żeby młodsi koledzy nie uznali, że tak można – mówi nam członek samorządu lekarskiego.