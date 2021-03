Legutko w PE: Polecam rozsądek. Polska nie jest wroga dla LGBT

Do sprawy odniósł się podczas debaty PE eurodeputowany Ryszard Legutko (PiS). - Kraje Europy Zachodniej prześcigają się w akcjach ideologicznych. Już od żłobka karmicie niemowlaki dżenderami i płynnością płci. Oficerowie ideologiczni nie wychodzą ze szkół, mediów i korporacji. Utrudniacie badania naukowe, wprowadzacie cenzurę na te tematy. Zatruwacie język i umysły polityczną poprawnością i co z tego macie? Efekt odwrotny od zamierzonego - powiedział, przedstawiając statystyki związane z atakami na osoby homoseksualne w 2019 roku.

Europoseł stwierdził także, że Unia Europejska „powinna wprowadzić strefą wolną dla zdrowego rozsądku”. - Może powinniście tutaj mówić o Niemczech i o Belgii, a nie o Polsce i innych krajach Europy Wschodniej? Uspokójcie się ideologicznie. Dajcie ludziom żyć. Nie róbcie rewolucji. Zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku. Ja wiem, że to trudne, ale mimo wszystko polecam - zaznaczył. - A przynajmniej nie mówcie nieprawdy. Bo jak twierdzicie, że taki kraj jak Polska, to jest kraj wrogi dla osób homoseksualnych, że u nas są „strefy wolne od LGBT”, to mówicie nieprawdę. A mówienie nieprawdy to jest wstyd. Jeżeli rozumiecie jeszcze co to słowo znaczy - dodał.