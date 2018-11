Śpiewała dla Stinga i... Baracka Obamy

15. Jazztopad Festival – wielkie święto muzyki.

Recital legendarnego Chicka Corei, pianisty i kompozytora, którego utwory należą do standardów jazzowych, rozpoczął 15. Jazztopad Festival. Corea to zdobywca 22 nagród Grammy i prestiżowego lauru NEA Jazz Masters. Grany przez niego jazz-rock znosi bariery między jazzem i listami przebojów, dzięki czemu elitarna muzyka dociera do milionów słuchaczy. Wrocławski koncert był wyjątkowy, bo Chick Corea zaprezentował na nim repertuar solowy.

A przed nami kolejne ekscytujące spotkania z gwiazdami. Największe nadchodzące wydarzenia to koncerty Brada Mehldaua (23 listopada) i Esperanzy Spalding (25 listopada).

Brad Mehldau to jeden z najwybitniejszych improwizatorów na świecie, nazywany współczesnym spadkobiercą muzycznego dorobku legend jazzowej pianistyki. Urodzony na Florydzie pianista i kompozytor rozpoczął zawodową karierę na początku lat 90. Dziś koncertuje na całym świecie i regularnie wydaje albumy. Jego muzyka pojawiła się też w kilku filmach, m.in. w „Oczy szeroko zamknięte" Stanleya Kubricka i „Million Dollar Hotel" Wima Wendersa.

Podczas 15. Jazztopad Festival Brad Mehldau w pierwszej części koncertu zaprezentuje recital solo, a w drugiej wykona swoją premierową kompozycję, powstałą na zamówienie Orchestre National d'Île-de-France and Jazz a la Villette Festival, L'Auditori de Barcelona, Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, The Barbican Centre London, Britten Sinfonia, Philharmonie Luxembourg, Orchestre Philharmonique du Luxembourg oraz The Los Angeles Philharmonic Association. Towarzyszyć mu będzie NFM Filharmonia Wrocławska pod batutą Clarka Rundella.

Esperanza Spalding, znakomita amerykańska wokalistka i kontrabasistka jazzowa, też zapowiada coś specjalnego dla wrocławskiej publiczności. Ta fantastycznie utalentowana artystka śpiewa standardy jazzowe, ale i nie boi się eksperymentować. Jest dziś jedną z najbardziej popularnych postaci. Jej fonograficzny dorobek obejmuje sześć autorskich płyt, za które otrzymała cztery nagrody Grammy. Pierwszą statuetkę zdobyła w kategorii Best New Artist.

Esperanza Spalding występowała z takimi ikonami muzyki, jak Wayne Shorter, Herbie Hancock, Prince i Stevie Wonder. Brała także udział w nagraniu albumów innych artystów jazzowych, m.in. Jacka DeJohnette'a i Joe Lovano oraz takich gwiazd muzyki pop jak Bruno Mars i Janelle Monáe. Świetnie nawiązuje kontakt z publicznością, przykładem występ przed prezydentem Barackiem Obamą, koncert z okazji Nagród Nobla, występ przed Stingiem z okazji jego jubileuszu. Mimo młodego wieku w zeszłym roku otrzymała stanowisko profesora na Harvard University, a wiosną tego roku od władz swej macierzystej uczelni – Berklee College of Music – tytuł doktora honoris causa.

W trakcie Jazztopad Festival fani będą mieli także okazję usłyszeć czołowe postacie sceny kanadyjskiej z grupy Sick Boss, Australian Art Orchestra, francuską grupą Novembre, włoski kolektyw Roots Magic, legendarnych perkusistów Simon Barker & Hamid Drake, amerykańską trębaczkę Jaimi Branch, londyńską formację Sons of Kemet.

Festiwal trwa do 25 listopada; więcej na http://www.jazztopad.pl.

