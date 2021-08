Kultura w USA. Jeden dolar przyciąga osiem kolejnych

Struktura publicznych dotacji jest następująca: 6 proc. to źródła lokalne, po 2 proc. zaś – stanowe i federalne.

Od 1965 r. działa federalna agencja The National Endowment for the Arts (NEA). W 2020 r. jej budżet wynosił 162 mln dolarów. Ważny jest jednak prestiż związany z przyznaniem grantu od niej. Bywa, że 1 dolar publicznej dotacji przyciąga wówczas 8 dolarów z innych źródeł.