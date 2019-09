MŚ koszykarzy: Polska awansowała do ćwierćfinału

Biało-Czerwoni trafili następnie do grupy I. W drugiej fazie grupowej każdy z zespołów ma do rozegrania dwa mecze. Do ustalania kolejności w tabeli liczą się wszystkie rezultaty z pierwszej fazy.

W piątek w pierwszym meczu drugiej fazy grupowej polscy koszykarze pokonali Rosjan 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17). Po tym zwycięstwie byli o krok od awansu do ćwierćfinału.

By Biało-Czerwoni już w piątek mogli świętować awans, w meczu rozpoczynającym się o godz. 14.00 Argentyna musiała pokonać Wenezuelę. Argentyńczycy nie zawiedli - pierwszą kwartę wygrali 17:12, po drugiej prowadzili już 38:25.

W kolejnej odsłonie koszykarze z Wenezueli grali nieco lepiej, ale znów to Argentyńczycy częściej trafiali do kosza. W ostatniej kwarcie Wenezuelczycy mieli do odrobienia 16 punktów. Nie dali rady odwrócić losów meczu, przegrywając czwartą kwartę 24:20, a całe spotkanie 87:67.