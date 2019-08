Mistrzostwa świata: Polska pokonała Wenezuelę

Na tę chwilę polscy kibice czekali 52 lata. Tyle czasu minęło od ostatniego występu reprezentacji Polski w mistrzostwach świata koszykarzy. Mało kto tamte mecze widział, bo telewizja turnieju nie pokazywała, a o wyprawie do Urugwaju można było tylko pomarzyć.

Zdenerwowanie i trema były zrozumiałe, chociaż trener Mike Taylor woli mówić o szansach, a nie ciążącej presji. Do Chin Polacy polecieli już siedem dni przed turniejem, żeby dobrze przygotować się do zmiany czasu. Grupa nie jest trudna, w losowaniu można było mieć znacznie mniej szczęścia, szansa na awans do drugiej fazy turnieju i uzyskanie prawa do walki o kwalifikację olimpijską wydaje się realna.

Ważne było zwycięstwo, żeby już drugi mecz MŚ, z gospodarzami reprezentacją Chin, nie był meczem o wszystko. Wenezuela to nie jest przeciwnik, przed którym trzeba by drżeć, w reprezentacji nie ma wielkich gwiazd, spora część zawodników ma już mocno pond 30 lat, brakuje im wysokich graczy, którzy mogliby zdominować strefę podkoszową.