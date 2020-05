Trwają ostatnie przygotowania do przełomowej misji SpaceX

Na szczycie rakiety Falcon 9 w kosmos wyniesiona zostania mierząca osiem metrów kapsuła załogowa Dragon. Pojazd, na którego pokładzie znajdą się astronauci Doug Hurley i Robert Behnken, waży sześć ton.

Ze względu na to, że po dziewięciu latach przerwy Amerykanie wracają do lotów załogowych z własnego terytorium, jest to zdarzenie, którym interesują się całe USA. Wcześniej zmuszeni byli do korzystania ze wsparcia Rosjan.

Start będzie obserwował osobiście prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz jego żona Melania.