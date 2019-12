Czy satelity zasłonią nam kosmos? "Nie zauważymy asteroidy"

Od przyszłego tygodnia w kosmos ma być wysyłanych co kilka tygodni ok. 60 nowych satelitów w ramach projektu Space X, którego celem jest stworzenie konstelacji satelitów Starlink. Starlink ma zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu w każdej części świata.

Poniżej dalsza część artykułu