Ksiądz o rozsądnym zarządzaniu finansami: Zaufać Biblii

- Jak zarządzać pieniędzmi używając wskazówek z Biblii? – na to pytanie stara się odpowiedzieć ks. Rafał Kucik z poznańskiej parafii pw. św. Michała Archanioła.

Dzięki zbiórce crowfundingowej wydał on audiobooka „Złota zasada pomnażania pieniędzy". Radzi w niej, by powierzyć finanse Bogu.

- Moja pasja to głoszenie Jezusa Chrystusa i zachęcanie do tego, aby zaufać Jego planom. Sam to zrobiłem przed wielu laty, lecz nie zaufałem do końca. Zostawiłem dla siebie sferę finansów, przez co popełniłem błędy, których konsekwencje dziś ponoszę – opowiada ks. Kucik.

Zdradza, że dzięki temu, że zaczął poszukiwać rozwiązań trafił na ludzi, którzy powiedzieli mu wprost, by oddał finanse Bogu, a zobaczy co się wydarzy. - I zaczęło się dziać - pisze ks. Kucik na platformie polakpotrafi.pl, przez którą zbierał środki na swojego audiobooka.

Duchowny mnoży pytania: - Jak to się dzieje, że Kowalskiego znowu stać na nowy samochód a ty ledwo wiążesz koniec z końcem? Co robisz nie tak? W czym jest problem? Przecież poświęcasz średnio 40 godzin tygodniowo, aby zarabiać pieniądze. .A może zadaj sobie pytanie czy umiesz zarządzać swoim portfelem?! Swoimi funduszami? Ile czasu poświęcasz, aby się nauczyć jak nimi zarządzać?

Jak wyglądają „złote zasady pomnażania pieniędzy" według duchownego z Poznania? Na swojej stronie nawroconyportfel.pl ks. Rafał Kucik wymienia kilka z nich: hojność w dawaniu, uczciwość ponad wszystko, mnożenie przez dzielenie, uczciwość ponad wszystko, czy "dziesięcina która jest zasadą pomnażania pieniędzy".

- To nie jest kolejne nagranie, które obiecuje cuda na kiju. Nie sugeruję, że osiągniesz rezultaty podobne do moich - przestrzega duchowny.

Na jego profilu są same pozytywne opinie: - Jeśli ktoś naprawdę chce pomnożyć pieniądze, to można z tego wiele wyciągnąć. Bardzo przydatny - pisze jeden z internautów.

Inny uważa, że „ten audiobook powinien poznać każdy kto boryka się z problemami finansowymi. Bardzo prosty przekaz i same konkrety. Przedstawione zasady natychmiast wprowadziłam do swojego życia. Trzymając się nich świadomie zmieniam swoje finanse i nastawienie do nich".

Kolejny zauważa, że nie wiedział, „że aż tyle razy jest napisane w Biblii o pieniądzach i bogactwie! To potwierdza, że pieniądze są ważne, dlatego trzeba mieć wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się nimi. Pieniądz jako narzędzie („grabie" – super porównanie!), przez które możemy praktykować uczciwość, hojność i wierność Słowu Bożemu nabiera wymiaru ewangelizacyjnego"- twierdzi internauta.

Ale w sieci pojawiają się też komentarze krytyczne: - Ludzie, przecież jest już XXI wiek ! – zauważa jeden z internautów.

Ksiądz Kucik nie jest jedynym, który uczy biblijnych zasad zarządzania pieniędzmi. Od kilku lat specjalne kursy finansowe organizuje Edukacja Finansowa CROWN.

– To wejście na drogę nowych zwyczajów dotyczących zarządzania pieniędzmi. Kurs daje także nadzieję na to, że w naszych trudnościach nie jesteśmy sami i że są ludzie, którzy chcą pomóc, abyśmy mogli żyć w wolności finansowej, którą rozumiemy jako życie bez zadłużenia – zapewniają organizatorzy.

Podkreślają, że starają się pokazać jak świadome zarządzanie finansami ma wpływ na emocje, zdrowie, stan ducha i życie w dobrej relacji z Bogiem.

- Pan Bóg tak wiele mówi nam o pieniądzach, ponieważ chce, żebyśmy poznali Jego sposób patrzenia na tę bardzo ważną sferę naszego życia. To właśnie nasze rachunki, to, ile oszczędzamy, na co wydajemy pieniądze i kogo nimi obdarowujemy, pokazują tak naprawdę nasze priorytety i wyznawane przez nas wartości – mówią założyciele Edukacji Finansowej Crown w Polsce.

Ich zdaniem „uczeń Chrystusa wcale nie musi traktować pieniędzy jak zła koniecznego na tym świecie, bo one nie są ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od tego, jaki mamy do nich stosunek i jak je wykorzystujemy.

Niby nie ma niczego niewłaściwego w tym, że skoro zarabiamy pieniądze, to wydajemy je według własnego uznania.

Wątpliwości przychodzą, gdy głębiej sięgniemy do Pisma Świętego i tam przeczytamy: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia" (Ps 24,1) albo w Księdze Kronik: „Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje" (1 Krn 29,11 a).

Kursy jak podkreślają uczestnicy uświadamiają im, że "Bóg patrzy, jak gospodarują tym, co mają, i że to, co mają jest mi tylko powierzone".

Ks. Kucik zbiera pieniądze dalej. Chce nagrać kolejny materiał na audiobooku, a jak się uda to wydać i książkę.

- Dlatego też stworzyłem serię pod tytułem „Nawrócony Portfel". Chcę też zbadać rynek, odkryć, jakie jest zapotrzebowanie na takie treści, a pierwsze poszukiwania pokazują, że jest to duża nisza – tłumaczy duchowny z Poznania.

