Tomasz Terlikowski. Reforma Kościoła przyjdzie z Niemiec

Trendy w europejskim katolicyzmie wyznaczają obecnie Niemcy, a Watykan chętnie słucha porad tamtejszych teologów. To oznacza, że za kilka, najdalej kilkanaście lat przynajmniej część z niemieckich reform zostanie wprowadzona także w Polsce. Jeśli chcemy uniknąć ślepego kopiowania tych rozwiązań, warto wypracować własne.

Kościół w Niemczech niewątpliwie przeżywa kryzys. I to od dawna. Liczba wiernych co roku spada. Tylko w 2018 r. Kościół katolicki porzuciło 216 tys. wiernych, a w 2017 r. nieco mniej niż 200 tys. wiernych. Seminaria są w zasadzie puste, powołań do zgromadzeń żeńskich jest zero, a na mszę świętą nawet w wielkich miastach chodzi procent, a w najlepszym wypadku – kilka procent oficjalnie przypisanych do parafii. Statystyki te, co przyznaje nawet sekretarz generalny Episkopatu o. Hans Langendörfer SJ, są „niepokojące", gdyż oznaczają, że w ciągu najbliższych dwóch czy trzech dziesięcioleci liczba katolików może spaść o połowę.









W niczym nie zmienia to jednak faktu, że ten wymierający Kościół jest nadal jednym z najsilniejszych i najbardziej wpływowych, jeśli chodzi o teologię. To tu „wykuwają się" teologiczne podstawy reformy, jaką przeprowadza papież Franciszek, tu wskazuje się nowe kierunku i tu wreszcie – tak przynajmniej uważa część niemieckich...

