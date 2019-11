Krzyżak: Kościoła niechęć do mówienia prawdy wprost

I choć abp Paetz został pochowany na cmentarzu, to i tak nikt nie powiedział otwarcie dlaczego. Lakoniczny komunikat abp. Gądeckiego z chronologią działań w odniesieniu do jego poprzednika nic nie mówi. Cóż bowiem oznacza sformułowanie, że komisja powołana „dla zbadania wiarygodności oskarżeń" przekazała wnioski Stolicy Apostolskiej? O jakie oskarżenia chodziło? Dwie dekady to wciąż za mało, by powiedzieć wprost, że abp Paetz był przyczyną zgorszenia, był sprawcą molestowania? Było przecież dużo czasu, wiele okoliczności, by Kościół rozpoczął drogę oczyszczenia. Ale zła komunikacja jest drugorzędna. Choć szkoda, że kościelni spece nie wyciągają żadnych wniosków z błędów popełnionych w przeszłości. Najgorsze jest kluczenie, udawanie, że nic się nie stało, próby pomniejszenia odpowiedzialności, unikanie prawdy. I nie dotyczy to wyłącznie abp. Paetza, ale i zarzutów formułowanych pod adresem abp. Głódzia czy ujawnianych wciąż spraw dotyczących pedofilii. Do odzyskania wiarygodności droga daleka.