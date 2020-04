Akcja #Święconka. Zrób w domu i pochwal się w sieci

Błogosławieństwo żywności zgodnie z tradycją sięga VII wieku, z chlebem i jajkami odnotowane od XII wieku. I w tym czasie zwyczaj ten przywędrował do Polski. Potwierdzają to źródła z przełomu XIII i XIV wieku. Obrzęd ujednoliciła reforma potrydencka w 1614 (w Polsce obowiązująca od roku 1631, wg rytuału piotrkowskiego).

Początkowo pokarmy święcono w domach, a należało poświęcić to wszystko, co miało zostać spożyte podczas śniadania wielkanocnego, dlatego przygotowywano ogromne kosze z jedzeniem.

W późniejszym czasie pokarmy święcono na powietrzu, pod krzyżami lub na placach. W XVIII wieku święcenie przeniesiono do świątyń.

- Zaangażujmy do tego szczególnie najmłodszych. Zdjęcia naszych koszyków możemy publikować w mediach społecznościowych z hasztagiem #Święconka" – dodaje rzecznik KEP.

- To najważniejsza liturgia w roku, gdy śpiewany uroczysty Exsultet, czyli Orędzie Paschalne, ogłaszające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, słuchamy czytań z Pisma Świętego, które przeprowadzają nas przez całą historię zbawienia: od stworzenia świata, aż do zmartwychwstania. To czas nadziei, zwycięstwa życia nad śmiercią – tłumaczył ks. Rytel-Andrianik.