Częstochowa. Proboszcz żądał 800 zł za wydanie karteczki. Teraz przeprasza

Proboszcz pyta interesanta, ile ten może „dać odstępnego za pogrzeb”. - Tak, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Wtedy zrezygnujemy z pogrzebu. No ile pan da? - dopytuje ksiądz. - W tej chwili to ja nic nie dam, bo dopiero przyjechałem - słyszy w odpowiedzi. - Jak pan nie ma nic, to pan nic nie załatwi. Tak to normalnie wygląda - mówi duchowny. - Albo możemy zrobić to sami i nie będzie pan musiał więcej dopłacić. Tak to panu więcej wyjdzie - dodaje.

- Czy proboszcza aż tak bardzo boli, że ktoś inny te pieniądze weźmie i ktoś inny tę mszę odprawi? No bo nie rozumiem, dlaczego zwykłej kartki nie mogę dostać od proboszcza? - pyta następnie mężczyzna. - Może pan dostać, tylko za odstępne - odpowiada proboszcz. - Za friko nie dam. Nic nie ma za friko - dodaje ksiądz.