Ks. Isakowicz-Zaleski przesłuchany ws. kardynała Dziwisza

Przewodniczącym zespołu jest kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup senior diecezji Genui, w latach 2007-2017 przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. W rozmowie z RMF FM ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski potwierdził, że został przesłuchany przez włoskiego wysłannika. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że taki fakt miał miejsce - powiedział.

Na pytanie reportera RMF, czy przesłuchanie „dotyczyło tylko spraw opisywanych w mediach”, ks. Isakowicz-Zaleski odparł, że nie tylko. - Kilka było spraw łącznie, także ja dodałem do tych spraw również listę osób, które napisały do mnie w tej sprawie. Natomiast przeprowadzał to bezpośrednio kard. Angelo Bagnasco - mówił.

Przesłuchanie trwało „dość długo”. - Dlatego że ja mówiłem po polsku, potem było to tłumaczone, był robiony protokół po polsku a później po włosku, ale ja podpisywałem tylko protokół polski - mówił duchowny, tłumacząc, że było to „klasyczne przesłuchanie z wszystkim zasadami”. - Miałem prawo wnieść uwagi do protokołu, ale to były takie techniczne uwagi - dodał.

Zawiadomienie i wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie podejrzeń dotyczących m.in. kard. Dziwisza komisja ds. pedofilii skierowała do prokuratury w marcu tego roku. Wniosek dotyczył także trzech innych hierarchów, podejrzanych o ukrywanie zachowań pedofilskich wśród księży - Tadeusza Rakoczego, Romana Pindla i Piotra Gregora.

Pismo, które potwierdza działania komisji w tej sprawie, przedstawił Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila, który od lat walczy o sprawiedliwość - pisze Onet.

Podejrzenia dotyczące ukrywania przez kard. Dziwisza czynów pedofilskich przedstawiał wyemitowany w listopadzie ubiegłego roku dokument TVN24 "Don Stanislao".

Po emisji filmu Stanisław Dziwisz wydał oświadczenie, w którym zaapelował, aby "sprawami oceny działań podjętych przez stronę kościelną w kwestiach poruszanych w filmie TVN24 'Don Stanislao' zajęła się niezależna komisja".

Zapewniał też, że podczas jego rządów w archidiecezji krakowskiej wpłynęły doniesienia na siedmiu księży o wykorzystanie małoletniego i wszystkie te sprawy zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w Kościele procedurami.