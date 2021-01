Papież: Pokój to życie w braterskim dzieleniu się z innymi

"Bolesne wydarzenia, które wyznaczyły drogę ludzkości w minionym roku, a zwłaszcza pandemia, uczą nas, jak bardzo niezbędne jest zainteresowanie się problemami innych i podzielanie ich obaw. Taka postawa przedstawia drogę, która prowadzi do pokoju, ponieważ sprzyja budowaniu społeczeństwa opartego na relacjach braterskich" - mówił papież Franciszek. "Każdy z nas, mężczyzn i kobiet naszych czasów, jest powołany do tego, aby każdego dnia i w każdej dziedzinie życia realizować pokój, wyciągając rękę do brata lub siostry, którzy potrzebują słowa pocieszenia, gestu czułości, solidarnej pomocy. I to jest zadanie dane nam przez Boga."

"Pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą – pokoju wewnętrznym, w sercu - i z tymi, którzy są wokół nas, usuwając przeszkody, które uniemożliwiają nam troskę o tych, którzy są w potrzebie i w ubóstwie. Chodzi o rozwijanie mentalności i kultury „troszczenia się”, aby przezwyciężyć obojętność, przezwyciężyć odrzucenie i rywalizację - dodał papież.

Franciszek złożył też serdeczne życzenia szczęśliwego i spokojnego 2021 roku.