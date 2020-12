Czy katolik może przyjąć szczepionkę produkowaną na bazie komórek abortowanych płodów?

Nie ma mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób doszło do ingerencji materiału ze szczepionki w genom i przeniesienia niepożądanych skutków na kolejne pokolenia – podkreślał prof. Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Dodał, że rozpowszechnianie takich nieprawdziwych informacji jest szkodliwe i nie fair, bo współczesna genetyka nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości.

Nota podejmuje też kwestię decyzji o poddaniu się - lub nie – szczepieniom przypominając, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, każdy człowiek powinien w swym sumieniu podejmować decyzje o charakterze moralnym. W tym przypadku chodzi zaś także o skutek dobroczynny szczepionki dla zdrowia i życia tak konkretnej osoby, jak i ludzkiej społeczności.

Kategoria dobra wspólnego jest zapisana w pkt. 1 Konstytucji RP – przypomniał ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier z Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W naszym myśleniu o wzajemnych relacjach i środowisku, które pozwala nam się integralnie rozwijać, zawsze mamy na uwadze kwestie dobra wspólnego i dobra całego społeczeństwa – dodał.

Cytując watykańska notę bioetyk wskazał, że „Ci, którzy ze względu na sumienie, odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi sposobami profilaktycznymi i właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego”.

Eksperci KEP przypominają, że podejmując decyzję co do szczepienia dzieci rodzice powinni kierować się odpowiedzialnością za ich prawidłowy rozwój, nie zaś osobistym uznaniem czy opinią publiczną. W nocie zaznacza się, że nikt nie powinien być zmuszany do korzystania ze środków prewencji jakim są szczepionki. Zaznacza jednocześnie: - Zwracając uwagę na społeczną naturę każdego człowieka Kościół przypomina też obowiązek troski o dobro bliźniego i dobro wspólne, czyli całego społeczeństwa.



Pytany przez dziennikarzy, czy Stanowisko nie powinno zawierać konkretnie sformułowanego apelu do społeczeństwa o zaszczepianie się na Covid-19, bp Grzybowski odparł, że nie to było zamiarem ekspertów KEP. - To jest stanowisko dotyczące szczepień i korzystania z różnych dobrodziejstw medycznych i związanych z tym dylematów moralnych, które zawsze mogą się pojawić – wyjaśnił członek Zespołu Bioetycznego KEP.



Bp Jacek Grzybowski zadeklarował, że zamierza zaszczepić się na Covid-19. Rzecznik KEP ks. dr Leszek Gęsiak przypomniał, że podobny zamiar wyrazili m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Budzik czy abp Wojciech Polak.

W niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Rano zaszczepieni zostali pierwsi Polacy - pracownicy szpitala MSWiA w Warszawie. Pierwszą zaszczepioną osobą została Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka tej placówki.