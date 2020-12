Ks. Isakowicz-Zaleski: Papież powinien zareagować w sprawie o. Rydzyka

Czas zakończyć sojusz tronu z ołtarzem. W Radiu Maryja muszą nastąpić zmiany - uważa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Czy o. Rydzyk, broniąc podczas 29. urodzin Radia Maryja bp. Janiaka, który został odsunięty przez papieża Franciszka, wystąpił przeciwko ojcu świętemu? Pośrednio tak, dlatego że decyzje o mianowaniu i odwołaniu biskupów należą wyłącznie do Stolicy Apostolskiej. O. Rydzyk nazwał bp Janiaka „męczennikiem” mediów – czyli określił z góry, że wszystkie zarzuty stawiane księdzu biskupowi i rozpatrywane przez Watykan są wątpliwe. Poniżej dalsza część artykułu

O. Rydzyk zbagatelizował popełniane przez księży czyny pedofilskie. To bardzo zła sytuacja. Jesteśmy świadkami rozbicia w Kościele polskim. Niestety, także część biskupów w Polsce myśli podobnie jak ks. Rydzyk, że to wszystko atak na Kościół, że to zmyślone zarzuty. O. Rydzyk był reprezentantem głosu przynajmniej części władz kościelnych. I to bardzo źle, bo Kościół musi się oczyścić.

Czy papież powinien zareagować w sprawie o. Rydzyka? Powinna zareagować nuncjatura. Dwaj najważniejsi biskupi, przewodniczący Episkopatu i jego zastępca – nie zabrali głosu. Ich milczenie jest bardzo wymowne. Władze Episkopatu powinny jednoznacznie ustosunkować się do tej sprawy.

Polski Kościół sam nie jest w stanie sobie poradzić z dyrektorem Radia Maryja? Watykan powinien reagować ws. ks. Rydzyka, bo jeżeli prezydium Episkopatu milczy, to Watykan milczeć nie może i powinien podjąć decyzje.

Czy o. Rydzyk powinien zostać odsunięty od Radia Maryja i mediów katolickich? To decyzja nie tylko ojców redemptorystów, którzy są właścicielami tego radia, ale także Episkopatu Polski, który w jakiś sposób też odpowiada za wszystkie media katolickie. Powinna nastąpić zmiana podejścia radia do spraw polityki i do spraw społecznych. Jeśli radio ma aspiracje polityczne, to jest to sprzeczne z zasadami Kościoła. Radio skręciło mocno w stronę konfliktów politycznych i na dłuższą metę to także problem Episkopatu. Powinny być zmiany, o których już 23 lata temu mówił śp. prymas Józef Glemp.

W kierownictwie Radia Maryja czas na zmiany? Tak. Ale radio to nie jest jeden człowiek. To nie jest jego prywatne radio. To medium, na które składają się wierni z całego świata. Dobrze, że takie radio istnieje, ale nie może to medium głosić herezji i uprawiać sojuszu ołtarza z tronem, co też jest herezją. Muszą być zmiany.

Podczas urodzin Radia Maryja prokurator generalny i ministrowie obecni na uroczystościach nie reagowali na słowa o. Rydzyka.

Wszystkich bulwersuje sojusz ołtarza z tronem. To uzależnienie się władzy państwowej od kościelnej i odwrotnie, ingerencja państwa w sprawy kościelne. 29. rocznica radia to nie jest żadne wydarzenie na skalę państwową, a reprezentacja władzy była ogromna. To już poszło za daleko. Najbardziej mnie zaskoczyły słowa ks. Rydzyka, który w stroju liturgicznym, w czasie mszy, wydaje jakby polecenia czy wskazówki do ministra sprawiedliwości. Tak być nie może! Minister powinien całkowicie inaczej postąpić, przede wszystkim odciąć się od tych wypowiedzi.

W tle działa państwowa komisja ds. pedofilii. Liczę, że minister sprawiedliwości będzie bardzo aktywny, żeby komisja działała. Spraw zgłoszonych jest już kilka. Sam zgłosiłem sprawę diecezji tarnowskiej i obecnego arcybiskupa w Katowicach, ale nie widzę działań. Nie ma żadnych przesłuchań. Osoby pokrzywdzone nie mają bezpośredniego kontaktu z członkami komisji.