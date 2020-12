Wypowiedź o. Rydzyka. Diecezja toruńska wydała oświadczenie

O. Tadeusz Rydzyk w sobotę podczas 29. urodzin Radia Maryja wypowiedział się na temat biskupa Edwarda Janiaka. Były biskup kaliski miał co najmniej od 2016 roku wiedzieć o tym, że podlegający mu ks. Arkadiusz Hajdasz dopuszczał się molestowania nieletnich, ale nic z tą wiedzą nie zrobił.

- To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił o. Rydzyk . Redemptorysta nazwał biskupa Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". - Media to zrobiły, media tak robią, nie dajmy się jako katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, filmidło jakieś zrobią (...) - powiedział o. Rydzyk nawiązując do filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", którego bohaterem był biskup Janiak.

W poniedziałek wieczorem oświadczenie w tej sprawie wydała diecezja toruńska. "Biskup Toruński Wiesław Śmigiel podkreśla, że nic nie usprawiedliwia przestępstwa, zwłaszcza dokonanego wobec osób bezbronnych i małoletnich. Każde takie przestępstwo powinno być sprawiedliwie osądzone, a sprawca powinien ponieść słuszną karę" - przekazał rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. Paweł Borowski.

"Biskup Toruński rozmawiał w sprawie wypowiedzi Dyrektora Radia Maryja z o. Januszem Sokiem, Prowincjałem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, który jako bezpośredni przełożony o. Tadeusza Rydzyka, podjął już w tej sprawie działania" - przekazano.