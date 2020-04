Przez pandemię parafie tracą stabilność finansową

– Taca to podstawa utrzymania każdej parafii. Tych pieniędzy księdzu nie wolno wziąć na żadne własne wydatki. Z tacy opłacamy wszystkie rachunki związane z utrzymaniem kościoła i pensje. Od sześciu niedziel odprawiamy do pustych ławek, więc pieniędzy nie ma – tłumaczy ks. Gonet.

Oznacza to straty finansowe nie tylko dla księdza, ale także dla personelu pomocniczego. Organiści otrzymują pensje z tego, co ksiądz zbierze na tacę, a to, co dostaną za ślub, chrzest czy pogrzeb, jest dla nich formą premii.

– Ja jestem jeszcze w całkiem niezłej sytuacji, bo uczę religii w szkole – mówi „Rzeczpospolitej” Jan Buczyński, organista z parafii pw. św. Kazimierza w Pruszkowie. – Wielu kolegów takich dochodów nie ma. Śluby się nie odbywają, pogrzeby ograniczone są tylko do cmentarza, więc organista potrzebny nie jest. Z tego co słyszę, wielu kolegów jest w zawieszeniu – dodaje.

Brak pieniędzy na tacach oznacza też, że mniejsze wpływy są w diecezjach. Każdy ksiądz część ofiar z tacy oraz intencji mszalnych odprowadza do kurii. Ta utrzymuje za nie seminaria, urzędy kurialne, sądy biskupie itd. Niektórzy biskupi tymczasowo zwolnili parafie z tych opat, niektórzy całkowicie, inni częściowo. Ze środków, które odprowadzają parafie, część idzie także na finansowanie KEP oraz odprowadzana jest do Watykanu.

– Finanse Kościoła to system naczyń połączonych. I trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę Kościół otrzymuje się tylko z ofiar tych, którzy do niego przychodzą. Z ostatnich danych wynika, że robi to co niedzielę ok. 40 proc. wiernych. A teraz nawet ich nie ma – konkluduje jeden z poznańskich duchownych.