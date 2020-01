Abp Jędraszewski: Zaczyna się ogłaszać, że przyszłość Ziemi powinna należeć do zwierząt i do roślin a nie do człowieka

- Nie liczy się nawet to, co o człowieku mówi biologia. Wszystko jest do odwołania. Ogromny kryzys społeczny, związany z tym, że podważa się prawdę o ludzkim wymiarze cielesności. Ale także odrzuca się także prawdę o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, i w tym momencie nie ma już żadnego obiektywnego porządku wartości. Znowu wszystko można odwrócić. Znowu można podjąć kolejne utopijne próby budowania nowego, lepszego świata. Znowu człowiek chce za wszelką cenę stawiać się na miejsce Boga. I kolejne fałsze ogłaszać jako prawdę ostateczną i nienaruszalną, związaną z nieubłaganym postępem ludzkości - przemawiał abp Jędraszewski.

Zdaniem duchownego dochodzi do tego „mimo oczywistych, poddawanych przez zdrowy rozum racji”. - Przecież to nie ma sensu, to nie ma przyszłości, to podważa same fundamenty naszego bycia na Ziemi. Bo jeżeli zaczyna się ogłaszać, że głównym szkodnikiem i w jakiejś mierze przekleństwem Ziemi jest człowiek? I że przyszłość naszej planety powinna należeć do zwierząt i do roślin, ale nie do człowieka? To kończy się jakiejś mierze ten dotychczasowy świat - ocenił arcybiskup.

- Traci się tę prawdę objawioną przecież przez Boga, że człowiek jest istotą wyjątkową, stworzoną i na jego obraz, i na jego podobieństwo, i że jak długo człowiek będzie wpatrywał się w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, tak długo będzie miał nadzieję także dla siebie, mimo kruchości swej egzystencji i mimo nieuniknioności śmierci będzie miał nadzieję na wieczne zbawienie, na te wielkie dary, które przynosi nam Jezus Chrystus - kontynuował.

- Jakże nieszczęsny jest człowiek, który odrzucając Jezusa Chrystusa, nie wie, ani kim jest, ani skąd się wywodzi, ani dokąd zmierza - dodał w kazaniu abp Jędraszewski.