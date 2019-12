Kardynał pisze do abpa Jędraszewskiego. „Niedorzeczne krytyki”

Metropolita krakowski mówił w rozmowie z Telewizją Republika, że "ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych".

Hierarcha ocenił, że to zjawisko "jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga".

Słowa metropolity wywołały oburzenie m.in. wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, który we wpisie na Twitterze ostro odpowiedział: "Z perspektywy dotkniętej ogniem Australii, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce".

W obronie abp. Jędraszewskiego wystąpili inni hierarchowie. W liście otwartym napisali, że metropolita krakowski, jako "Obrońca Prawdy ewangelicznej" musi znosić "krzywdzące ataki".