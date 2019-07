Episkopat gratuluje odwagi pracownikowi, którego zwolniła IKEA

W tekście napisano, że zgodnie z nauką Kościoła każdy ma bezwzględny obowiązek szanować każdego człowieka. "To odnosi się również do osób LGBT, ale musi działać w obydwie strony" - czytamy. "Ogromnym niesmakiem, smutkiem, troską o przyszłość a nawet poczuciem zagrożenia napawają zwyczajnych ludzi zachowania i słowa aktywistów tego środowiska i wspierających je dziennikarzy. Niby walczą o wolność, tolerancję i szacunek, ale właśnie bez tolerancji, z pogardą wobec myślących inaczej i z agresją" - brzmi tekst, podpisany przez bp. Ignacego Deca, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

Do tej m.in. sprawy odniosła się Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich w oświadczeniu "w sprawie narzucania ideologii LGBT".

Instytut Ordo Iuris złożył pozew do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie w sprawie pracownika sieci IKEA zwolnionego za zacytowanie Biblii. Sprawa dotyczy akcji firmy IKEA „Miesiąc Dumy LGBT" oraz udostępniony wszystkim pracownikom artykuł „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas". W komentarzu do tego tekstu pracownik wyraził swój sprzeciw, cytując fragmenty Starego i Nowego Testamentu potępiające czyny homoseksualne. IKEA oświadczyła, że problem stanowiły nie poglądy mężczyzny, ale sposób ich wyrażania, "który wyklucza inne osoby".

"Prośmy Boga, aby ochronił nas przed upodleniem"

Rada ds. Apostolstwa Świeckich napisała też, że "niepokojące sygnały" o próbach propagowania ideologii LGBT docierają do niej także z innych firm i korporacji. "Wykorzystuje się do tego oficjalne strony internetowe i firmowe adresy poczty elektronicznej poszczególnych pracowników. Organizuje się spotkania agitacyjne, także z zagranicznymi aktywistami, w pomieszczeniach firmowych" - czytamy w oświadczeniu. Według autorów, pracownicy milczą wobec nacisków, obawiając się utraty pracy lub dyskryminacji za poglądy. Rada zaapelował do pracodawców o szacunek wobec sumienia pracowników. "Rozumiemy trudną sytuację pracowników, dla których utrata pracy byłaby poważnym problemem, ale musimy przypomnieć, że wszędzie istnieją nieprzekraczalne granice. Prośmy Boga, aby ochronił nas przed upodleniem" - czytamy.